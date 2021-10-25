Чемпионат проводился в Москве, в нем приняли участие 500 спортсменов из 55 команд со всей России и ближнего зарубежья. Дагестанцы привезли на малую родину 30 медалей, из которых 18 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. В аэропорту "Уйташ" победителей встречали родные, друзья и товарищи по команде.
30 медалей различного достоинства завоевали буйнакские грэпплеры на чемпионате России
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 17:02
Триумфальной победой команды МК-team Агат из города Буйнакска завершились первенство и чемпионат РФ по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу.
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