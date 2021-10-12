Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов

Золотой медалист Олимпийских игр прошлого года в Токио по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев стал чемпионом Европы по версии WBO во 2-м полулёгком весе. Вчера, 11 октября, дагестанец отправил в нокаут итальянского спортсмена Лазе Суата в Уфе.