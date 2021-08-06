ЗАМАНА - Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет

Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет

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06 августа, 2021. Пятница 18:18
Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет

С 1 января 2022 года родители детей, которые занимаются в спортивных организациях смогут получить налоговый вычет, об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет
Спорт
Она отметила, что программа достаточно большая и ее необходимо развивать. По ее словам, спорт должен стать доступным и массовым для всех детей в стране. Также было отмечено, что оформить налоговой вычет можно будет, как и по другим программам. В министерстве спорта Дагестана рассказали, что в республике на сегодняшний день на государственном балансе около 100 тысяч детей занимаются в спортивных школах.

 

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