Дагестанцы смогут получить спортивный налоговый вычет

Автор Диляра

С 1 января 2022 года родители детей, которые занимаются в спортивных организациях смогут получить налоговый вычет, об этом рассказала сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Она отметила, что программа достаточно большая и ее необходимо развивать. По ее словам, спорт должен стать доступным и массовым для всех детей в стране. Также было отмечено, что оформить налоговой вычет можно будет, как и по другим программам. В министерстве спорта Дагестана рассказали, что в республике на сегодняшний день на государственном балансе около 100 тысяч детей занимаются в спортивных школах.