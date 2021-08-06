Абдулрашид Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа
- Автор Диляра
- 06 августа, 2021. Пятница 14:05
Дагестанец Абдулрашид Садулаев одержал победу над кубинцем Рейнерисом Саласа в полуфинале олимпийского турнира в весе до 97 кг. со счетом 4:00
Решающая встреча за золотую награду пройдет 7 августа.
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