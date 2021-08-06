В полуфинале Зенфира уступила китаянке Ли Цянь.
Поскольку в боксе соревнования за третье место не предусмотрены, дагестанка стала обладателем бронзы автоматически.
Боксер из Дагестана Зенфира Магомедалиева приесла в копилку сборной России бронзу по в женских соревнованиях в категории до 75 килограмм.
В полуфинале Зенфира уступила китаянке Ли Цянь.
Поскольку в боксе соревнования за третье место не предусмотрены, дагестанка стала обладателем бронзы автоматически.
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