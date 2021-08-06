ЗАМАНА - Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских Игр

Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских Игр

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06 августа, 2021. Пятница 09:45
Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских Игр

Боксер из Дагестана Зенфира Магомедалиева приесла в копилку сборной России бронзу по в женских соревнованиях в категории до 75 килограмм.

Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских Игр
Спорт

В полуфинале Зенфира уступила китаянке Ли Цянь.

Поскольку в боксе соревнования за третье место не предусмотрены, дагестанка стала обладателем бронзы автоматически.

 

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