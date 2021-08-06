Еще утром он обыграл в 1/8 финала он обыграл Шарипа Шарипа, выступающего за Азербайджан.
Теперь же со счетом 10:0 «Танк» Садулаев одолел грузина Элизбара Окикадзе.
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев не перестает радовать российских болельщиков.
Еще утром он обыграл в 1/8 финала он обыграл Шарипа Шарипа, выступающего за Азербайджан.
Теперь же со счетом 10:0 «Танк» Садулаев одолел грузина Элизбара Окикадзе.
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