ЗАМАНА - Вышел документальный фильм о подготовке Абдулрашида Садулаева к Олимпиаде в Токио

Вышел документальный фильм о подготовке Абдулрашида Садулаева к Олимпиаде в Токио

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29 июля, 2021. Четверг 11:31
Вышел документальный фильм о подготовке Абдулрашида Садулаева к Олимпиаде в Токио

Автором фильма о подготовке борца вольного стиля к Олимпийским играм в японском Токио выступил дагестанский журналист Курбан Рагимов.

Вышел документальный фильм о подготовке Абдулрашида Садулаева к Олимпиаде в Токио
Спорт

Документальная картина повествует о переломных моментах в карьере, в частности, о причине поражения американскому спортсмену Кайлу Снайдеру, о том, какие уроки из этого извлечены.

Ссылка на фильм.

 

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