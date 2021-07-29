Документальная картина повествует о переломных моментах в карьере, в частности, о причине поражения американскому спортсмену Кайлу Снайдеру, о том, какие уроки из этого извлечены.
Ссылка на фильм.
Автором фильма о подготовке борца вольного стиля к Олимпийским играм в японском Токио выступил дагестанский журналист Курбан Рагимов.
Документальная картина повествует о переломных моментах в карьере, в частности, о причине поражения американскому спортсмену Кайлу Снайдеру, о том, какие уроки из этого извлечены.
Ссылка на фильм.
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