ЗАМАНА - Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»

Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»

Автор
16 июля, 2021. Пятница 12:10
Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»

Об острой нехватке уличных площадок для занятий спортом, врио Главы Дагестан Сергей Меликов заявил, посетив воркаут-площадку федерального проекта «Трезвая Россия», установленную в селе Тарумовка Тарумовского района.

Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»
Спорт

Осмотрев объект, руководитель региона отметил, что таких проектов должно быть больше.

 

Прочитано 7 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top