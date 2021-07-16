Осмотрев объект, руководитель региона отметил, что таких проектов должно быть больше.
Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»
- Автор Арслан
- 16 июля, 2021. Пятница 12:10
Об острой нехватке уличных площадок для занятий спортом, врио Главы Дагестан Сергей Меликов заявил, посетив воркаут-площадку федерального проекта «Трезвая Россия», установленную в селе Тарумовка Тарумовского района.
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