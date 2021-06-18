Роберто охарактеризовал дагестанского миллионера как человека скромного, доброго и приятного.
«Эта встреча стала для меня открытием», – подчеркнул спортсмен.
В недавнем интервью Sport24.ru бывший защитник «Реала», «Анжи» и бразильской сборной Роберто Карлос рассказал, что встреча с Сулейманом Керимовым стала для него большим открытием.
Роберто охарактеризовал дагестанского миллионера как человека скромного, доброго и приятного.
«Эта встреча стала для меня открытием», – подчеркнул спортсмен.
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