ЗАМАНА - Роберто Карлос о Сулеймане Керимове: он добрый и отзывчивый человек

Роберто Карлос о Сулеймане Керимове: он добрый и отзывчивый человек

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18 июня, 2021. Пятница 15:02
Роберто Карлос о Сулеймане Керимове: он добрый и отзывчивый человек

 В недавнем интервью Sport24.ru бывший защитник   «Реала»,  «Анжи» и бразильской сборной Роберто Карлос рассказал, что встреча с Сулейманом Керимовым стала для него большим открытием.

Роберто Карлос о Сулеймане Керимове: он добрый и отзывчивый человек
Спорт

 Роберто охарактеризовал дагестанского миллионера как человека скромного, доброго и приятного.

«Эта встреча стала для меня открытием», – подчеркнул спортсмен.

 

  

 

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