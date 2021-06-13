В Агульском районе стартовало Открытое первенство по дзюдо в честь Зулкаида Каидова
- Автор Шахри
- 13 июня, 2021. Воскресенье 17:47
Агульский район 12-13 июня проводит открытое первенство по дзюдо посвященное Герою России Зулкаиду Каидову.
Участниками первенства стали молодые спортсмены из Дагестана, Орловской и Московской областей.
Вчера состоялась предварительная схватка, а уже сегодня дзюдоисты поборются за звание лучших.
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