ЗАМАНА - В Агульском районе стартовало Открытое первенство по дзюдо в честь Зулкаида Каидова

В Агульском районе стартовало Открытое первенство по дзюдо в честь Зулкаида Каидова

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13 июня, 2021. Воскресенье 17:47
В Агульском районе стартовало Открытое первенство по дзюдо в честь Зулкаида Каидова

Агульский район 12-13 июня проводит открытое первенство по дзюдо посвященное Герою России Зулкаиду Каидову.

Участниками первенства стали молодые спортсмены из Дагестана, Орловской и Московской областей.

Вчера состоялась предварительная схватка, а уже сегодня дзюдоисты поборются за звание лучших.

Подробнее – здесь.

В Агульском районе стартовало Открытое первенство по дзюдо в честь Зулкаида Каидова
Спорт

 

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