«Анжи» в гостях разгромил команду «Ессентуки»
- Автор Шавхал
- 04 апреля, 2021. Воскресенье 19:36
Сегодня, 4-го апреля, в 22 туре Первенства ПФЛ махачкалинская команда встретилась на выезде с командой «Ессентуки».
Махачкалинцы открыли счет в первом тайме на 39 минуте. Гол забил полузащитник команды Магомед Магомедов, который оформил дубль уже во втором тайме на 71 минуте.
Третий гол удалось забить полузащитнику Раджабу Магомедову на 76 минуте матча.
«Ессентуки» - «Анжи» - 0:3
Напомним, что после 22-го тура команда по-прежнему занимает 6 место в таблице.
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