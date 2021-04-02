ЗАМАНА - УЕФА вводит новые правила на Евро-2020

УЕФА вводит новые правила на Евро-2020

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02 апреля, 2021. Пятница 00:22
УЕФА вводит новые правила на Евро-2020

По сообщению издания The Times, в связи с пандемии коронавируса, УЕФА может одобрить увеличение заявки с 23 до 25 футболистов. Данный вопрос обсуждался на заседании исполкома ассоциации.

Также во время чемпионата будет действовать правило пяти замен в основное время.

Матчи чемпионата пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года, включая Санкт-Петербург.

УЕФА вводит новые правила на Евро-2020
Спорт

 

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