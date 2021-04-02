УЕФА вводит новые правила на Евро-2020
- Автор Шавхал
- 02 апреля, 2021. Пятница 00:22
По сообщению издания The Times, в связи с пандемии коронавируса, УЕФА может одобрить увеличение заявки с 23 до 25 футболистов. Данный вопрос обсуждался на заседании исполкома ассоциации.
Также во время чемпионата будет действовать правило пяти замен в основное время.
Матчи чемпионата пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года, включая Санкт-Петербург.
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