Дагестанская гимнастка Нелли Богданова выиграла медаль Открытого турнира в Нальчике

В рамках соревнования выступили более 350 юных спортсменок в возрасте от 5 до семнадцать лет.

«С первых дней занятий я уже твердо поняла, что Нелли занимается не просто так. Она девочка, конкретно нацеленная на результат. Это были её 1-ые соревнования и не смотря на это, ей удалось собраться и выступить чрезвычайно уверенно и неотразимо», отметила наставник Руслана Утегенова.