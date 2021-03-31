ЗАМАНА - Дагестанская гимнастка Нелли Богданова выиграла медаль Открытого турнира в Нальчике

Дагестанская гимнастка Нелли Богданова выиграла медаль Открытого турнира в Нальчике

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31 марта, 2021. Среда 15:46
Дагестанская гимнастка Нелли Богданова выиграла медаль Открытого турнира в Нальчике

Дагестанка Нелли Богданова выиграла серебряную медаль на Открытом состязании по художественной гимнастике «Юные грации Северного Кавказа», который прошел в Нальчике.

Дагестанская гимнастка Нелли Богданова выиграла медаль Открытого турнира в Нальчике
Спорт

В рамках соревнования выступили более 350 юных спортсменок в возрасте от 5 до семнадцать лет.
«С первых дней занятий я уже твердо поняла, что Нелли занимается не просто так. Она девочка, конкретно нацеленная на результат. Это были её 1-ые соревнования и не смотря на это, ей удалось собраться и выступить чрезвычайно уверенно и неотразимо», отметила наставник Руслана Утегенова.

 

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