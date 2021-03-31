Ему сорок семь лет, он выходец из Хасавюрта. С 2011 года работает старшим наставником сборной Республики Дагестан по вольной борьбе.
И.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров
- Автор Хадижат
- 31 марта, 2021. Среда 14:38
И.о. руководителя Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров.
Последнее от Хадижат
- В Хасавюрте провели тестирование среди студентов на употребление наркотических и психотропных веществ
- Историк моды Александр Васильев посетил Махачкалу
- 31 марта. Взятие Парижа
- Арсен Юсупов: Во многом мы сами виноваты, что в республике проблема наркомании так актуальна
- Строительство медицинской амбулатории началось в селе Муги Акушинского района