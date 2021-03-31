ЗАМАНА - И.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров

И.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров

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31 марта, 2021. Среда 14:38
И.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров

И.о. руководителя Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров.

И.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана стал Гайдар Гайдаров
Спорт

Ему сорок семь лет, он выходец из Хасавюрта. С 2011 года работает старшим наставником сборной Республики Дагестан по вольной борьбе.

 

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