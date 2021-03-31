Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире
- Автор Шавхал
- 31 марта, 2021. Среда 04:13
Всероссийский турнир по каратэ «Кубок Кавказа» прошел в Сочи, где принимали участие около 1000 спортсменов из 20 регионов России.
Сборной Дагестана удалось выиграть 9 золотых, 2 серебряных и 16 бронзовых медалей. Золотую медаль завоевали Мухтар Шуаев, Ильяс Гаджиев, Роман Денисов, Бадави Магомедов, Алхас Алхасов, Патимат Исаева, Абдулкадир Магомедалиев и Ильгар Керимов (две золотые медали).
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