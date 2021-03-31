ЗАМАНА - Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире

Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире

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31 марта, 2021. Среда 04:13
Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире

Всероссийский турнир по каратэ «Кубок Кавказа» прошел в Сочи, где принимали участие около 1000 спортсменов из 20 регионов России.

Сборной Дагестана удалось выиграть 9 золотых, 2 серебряных и 16 бронзовых медалей. Золотую медаль завоевали Мухтар Шуаев, Ильяс Гаджиев, Роман Денисов, Бадави Магомедов, Алхас Алхасов, Патимат Исаева, Абдулкадир Магомедалиев и Ильгар Керимов (две золотые медали).

Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире
Спорт

 

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