ЗАМАНА - «Анжи» уступила дома команде из Краснодара.

«Анжи» уступила дома команде из Краснодара.

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30 марта, 2021. Вторник 19:29
«Анжи» уступила дома команде из Краснодара.

В 21-м туре Первенства ПФЛ «Анжи» принимал у себя дома «Кубань Холдинг».

Матч выдался сложным, учитывая то, что на 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Во втором тайме махачкалинская команда играла в оборонительный футбол, но гостям удалось открыть счет на 68-й минуте.

«Анжи» – «Кубань Холдинг» – 0:1

Махачкалинская команда по-прежнему занимает шестое место (31 очко) и свой следующий матч проведет 4 апреля на выезде против команды «Ессентуки».

«Анжи» уступила дома команде из Краснодара.
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