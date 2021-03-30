«Анжи» уступила дома команде из Краснодара.
- Автор Шавхал
- 30 марта, 2021. Вторник 19:29
В 21-м туре Первенства ПФЛ «Анжи» принимал у себя дома «Кубань Холдинг».
Матч выдался сложным, учитывая то, что на 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Во втором тайме махачкалинская команда играла в оборонительный футбол, но гостям удалось открыть счет на 68-й минуте.
«Анжи» – «Кубань Холдинг» – 0:1
Махачкалинская команда по-прежнему занимает шестое место (31 очко) и свой следующий матч проведет 4 апреля на выезде против команды «Ессентуки».
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