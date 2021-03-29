ЗАМАНА - Дагестанцы ведут самый здоровый образ жизни в стране

Дагестанцы ведут самый здоровый образ жизни в стране

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29 марта, 2021. Понедельник 16:11
Дагестанцы ведут самый здоровый образ жизни в стране

По результатам 2020 года, Республика Дагестан заняла первое место в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

Дагестанцы ведут самый здоровый образ жизни в стране
Спорт

Данные результаты складываются исходя из анализа доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребления табачных изделий, продажи алкогольной продукции и других соответствующих показателей.

Согласно исследованию Федерального проекта «Трезвая Россия», из 85 субъектов Российской Федерации 1-ые 5 мест в категории самых трезвых регионов получили северокавказские республики. 

Сегодня Дагестан входит в первую двадцатку регионов по реализации комплекса ГТО. В Республике Дагестан в мероприятия ГТО вовлечены порядка 400 тысяч человек. В целях популяризации здорового образа жизни, в республике регулярно открываются новые спортивные площадки, залы, стадионы и футбольные поля.

В минувшем году, в республике было введено в эксплуатацию 349 спортивных объектов, 52 из них в рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни».
«Построены спортзал в Хасавюрте, 38 футбольных и мини-футбольных полей, 12 воркаут-площадок, один теннисный корт в Махачкале и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Шамилькала Унцукульского района», - сообщают в пресс-службе Минспорта.

 

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