Умар Нурмагомедов дебютирует на турнире UFC 257 в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов сразится на турнире UFC 257, запланированном на 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, пишет РИА "Дагестан".

Он сразится с Сергеем Морозовым из Казахстана, который имеет 18 побед и 3 поражения.

У Умара Нурмагомедова 12 боев и ни одного поражения.