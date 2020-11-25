Он сразится с Сергеем Морозовым из Казахстана, который имеет 18 побед и 3 поражения.
У Умара Нурмагомедова 12 боев и ни одного поражения.
Умар Нурмагомедов сразится на турнире UFC 257, запланированном на 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, пишет РИА "Дагестан".
Он сразится с Сергеем Морозовым из Казахстана, который имеет 18 побед и 3 поражения.
У Умара Нурмагомедова 12 боев и ни одного поражения.
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