Дэйна Уайт отказал Макгрегору и Порье в титульном бое и выразил надежду на возвращение российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. «Хaбиб будeт дpaться. Увepeн, он будeт дpaться. Их бoй — нe зa пoяс», — oтмeтил Уaйт.
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 18 ноября, 2020. Среда 11:33
Лидер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможное сражение ирландца Конора Макгрегора и американского бойца Дастина Порье, пишет "Лента.ру".
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