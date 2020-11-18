ЗАМАНА - Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова

Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова

Автор
18 ноября, 2020. Среда 11:33
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова

Лидер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможное сражение ирландца Конора Макгрегора и американского бойца Дастина Порье, пишет "Лента.ру".

Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое и понадеялся на Нурмагомедова
Спорт

Дэйна Уайт отказал Макгрегору и Порье в титульном бое и выразил надежду на возвращение российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. «Хaбиб будeт дpaться. Увepeн, он будeт дpaться. Их бoй — нe зa пoяс», — oтмeтил Уaйт.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top