Задачей чемпионата было заинтересовать молодое поколение спортом, здоровым образом жизни, сохранить спортивные традиции российского мотоспорта. Подробнее можно прочитать тут.
В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 10:30
26 сентября в Акушинском районе был проведен 4-й Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс — экстремальные мотогонки по открытой местности с естественным рельефом.
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