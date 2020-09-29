ЗАМАНА - В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс

В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс

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29 сентября, 2020. Вторник 10:30
В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс

26 сентября в Акушинском районе был проведен 4-й Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс — экстремальные мотогонки по открытой местности с естественным рельефом.

В Акушинском районе прошел четвёртый Северо-Кавказский открытый чемпионат по мотоциклетному спорту Эндуро-кросс
Спорт

Задачей чемпионата было заинтересовать молодое поколение спортом, здоровым образом жизни, сохранить спортивные традиции российского мотоспорта. Подробнее можно прочитать тут.

 

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