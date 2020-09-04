ЗАМАНА - Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Дагестане

Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Дагестане

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04 сентября, 2020. Пятница 12:30
Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Дагестане

Первый открытый всероссийский турнир по боевому самбо памяти заслуженного тренера РФ, руководителя Федерации данного вида спорта по Дагестану (2019-2020) проведут в Каспийске, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского Министерства спорта. 

Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Дагестане
Спорт

Турнир должен пройти 6-7 ноября во Дворце спорта имени Али Алиева. 

 

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