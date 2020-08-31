В Табасаранском районе прошёл международный турнир по единоборствам

Вчера, 30 августа, в Табасаранском районе на территории крепости «Семи братьев и одной сестры» был проведен турнир «Табасаран-2020» по разным видам единоборств с участием лучших спортсменов Табасаранского района и титулованных бойцов РФ и мира по ММА.