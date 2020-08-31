На турнир приехали лучшие бойцы по ММА региона, РФ и соседних стран, почётные гости, жители и любители этой разновидности спорта. Подробнее на сайте.
В Табасаранском районе прошёл международный турнир по единоборствам
- Автор Мадина
- 31 августа, 2020. Понедельник 14:38
Вчера, 30 августа, в Табасаранском районе на территории крепости «Семи братьев и одной сестры» был проведен турнир «Табасаран-2020» по разным видам единоборств с участием лучших спортсменов Табасаранского района и титулованных бойцов РФ и мира по ММА.
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