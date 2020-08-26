Женская национальная команда по боксу вернулась домой после долгого сбора в Сочи. Уже скоро спортсменки снова соберутся вместе, но уже в качестве соперниц за звание чемпионок России на будущем турнире, который будет проходить в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября, пишет РИА "Дагестан".