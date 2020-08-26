Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 09:53
Женская национальная команда по боксу вернулась домой после долгого сбора в Сочи. Уже скоро спортсменки снова соберутся вместе, но уже в качестве соперниц за звание чемпионок России на будущем турнире, который будет проходить в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября, пишет РИА "Дагестан".
В рамках сбора пятикратная чемпионка РФ Саадат Далгатова поделилась теми, кто вдохновлял ее в юном возрасте, рассказала какие она делает прогнозы на будущий чемпионат страны. Подробнее можно прочитать тут.
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- Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»