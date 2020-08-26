ЗАМАНА - Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»

Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»

Автор
26 августа, 2020. Среда 09:53
Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»

Женская национальная команда по боксу вернулась домой после долгого сбора в Сочи. Уже скоро спортсменки снова соберутся вместе, но уже в качестве соперниц за звание чемпионок России на будущем турнире, который будет проходить в Ульяновске с 24 октября по 1 ноября, пишет РИА "Дагестан".

Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»
Спорт

В рамках сбора пятикратная чемпионка РФ Саадат Далгатова поделилась теми, кто вдохновлял ее в юном возрасте, рассказала какие она делает прогнозы на будущий чемпионат страны.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top