ЗАМАНА - Месси решил уйти из «Барселоны»

Месси решил уйти из «Барселоны»

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26 августа, 2020. Среда 01:42
Месси решил уйти из «Барселоны»

Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству клуба о своем решении его оставить, пишет "Лента.ру".

Месси решил уйти из «Барселоны»
Спорт

Ранее поступало сообщение о том, что в руководстве сине-гранатовых допускают продажу футболиста в том случае, если попытка уговорить форварда остаться в клубе не увенчается успехом.

 

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