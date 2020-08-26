Ранее поступало сообщение о том, что в руководстве сине-гранатовых допускают продажу футболиста в том случае, если попытка уговорить форварда остаться в клубе не увенчается успехом.
Месси решил уйти из «Барселоны»
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 01:42
Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству клуба о своем решении его оставить, пишет "Лента.ру".
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