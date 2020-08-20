Сердеров провел полные 90 минут на поле в 1-м туре в матче против «Диошдьёри-ВТК».
Футболист сделал гол, но забил его с положения вне игры, в итоге чего забитый гол отменили. В результате команда Сердерова уступила на выезде со счетом 1:2.
Футболист из Дагестана Сердер Сердеров дебютировал в чемпионате Венгрии за клуб «Мезёкёвешдом», пишет РИА "Дагестан".
Сердеров провел полные 90 минут на поле в 1-м туре в матче против «Диошдьёри-ВТК».
Футболист сделал гол, но забил его с положения вне игры, в итоге чего забитый гол отменили. В результате команда Сердерова уступила на выезде со счетом 1:2.
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