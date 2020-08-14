Нурмагомедов дал совет Петру Яну

Нурмагомедов дал рекомендацию Яну меньше отвлекаться и держать внимание на тренировках. Как заметил Хабиб, Петр простой юноша из Сибири, который должен выигрывать и защищать пояс. Он отметил, что Яна ждет встреча с тяжелым противником Алджамейном Стерлингом.