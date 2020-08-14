ЗАМАНА - Нурмагомедов дал совет Петру Яну

Нурмагомедов дал совет Петру Яну

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14 августа, 2020. Пятница 13:01
Нурмагомедов дал совет Петру Яну

Российский спортсмен  Хабиб Нурмагомедов дал рекомендацию соотечественнику Петру Яну, пишет "Лента.ру".

Нурмагомедов дал совет Петру Яну
Спорт

Нурмагомедов дал рекомендацию Яну меньше отвлекаться и держать внимание на тренировках. Как заметил Хабиб, Петр простой юноша из Сибири, который должен выигрывать и защищать пояс.  Он отметил, что Яна ждет встреча с тяжелым противником Алджамейном Стерлингом.

 

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