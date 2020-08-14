Нурмагомедов дал рекомендацию Яну меньше отвлекаться и держать внимание на тренировках. Как заметил Хабиб, Петр простой юноша из Сибири, который должен выигрывать и защищать пояс. Он отметил, что Яна ждет встреча с тяжелым противником Алджамейном Стерлингом.
Нурмагомедов дал совет Петру Яну
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 13:01
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов дал рекомендацию соотечественнику Петру Яну, пишет "Лента.ру".
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