ЗАМАНА - В Докузпаринском районе состоялось открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020»

В Докузпаринском районе состоялось открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020»

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20 июля, 2020. Понедельник 12:28
В Докузпаринском районе состоялось открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020»

В Дагестане прошло открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020».

В Докузпаринском районе состоялось открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020»
Спорт
В текущем году в фестивале будут участвовать примерно 100 альпинистов из разных субъектов России. Из-за эпидемии коронавируса в фестивале не будут участвовать зарубежные команды. Подробнее на сайте.

 

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