В Докузпаринском районе состоялось открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020»
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 12:28
В Дагестане прошло открытие фестиваля экстремального туризма «Ярыдаг-2020».
В текущем году в фестивале будут участвовать примерно 100 альпинистов из разных субъектов России. Из-за эпидемии коронавируса в фестивале не будут участвовать зарубежные команды. Подробнее на сайте.
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