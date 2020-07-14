ЗАМАНА - Пост президента федерации тхэквондо Московской области занял дагестанец Гусейн Магомедов

Пост президента федерации тхэквондо Московской области занял дагестанец Гусейн Магомедов

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14 июля, 2020. Вторник 14:58
Пост президента федерации тхэквондо Московской области занял дагестанец Гусейн Магомедов

Руководителем федерации тхэквондо Московской области был избран Гусейн Магомедов.

Пост президента федерации тхэквондо Московской области занял дагестанец Гусейн Магомедов
Спорт

Решение было принято на общем собрании спортивной организации.  Отметим, что тренерскую деятельность Гусейн Магомедов начинал в городе Кизляр. Он также стоял во главе спортивной школы в родном городе, подведомственную министерству спорта региона.

 

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