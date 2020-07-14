Решение было принято на общем собрании спортивной организации. Отметим, что тренерскую деятельность Гусейн Магомедов начинал в городе Кизляр. Он также стоял во главе спортивной школы в родном городе, подведомственную министерству спорта региона.
Пост президента федерации тхэквондо Московской области занял дагестанец Гусейн Магомедов
- Автор Габи
- 14 июля, 2020. Вторник 14:58
Руководителем федерации тхэквондо Московской области был избран Гусейн Магомедов.
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