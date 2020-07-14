Хабиб Нурмагомедов на шестом месте в UFC по победным сериям
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 13:52
Хабиб Нурмагомедов попал на 6-е место в рейтинге спортсменов UFC, имеющих внушительную победную серию в лиге, пишет РИА Дагестан.
Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, остается бойцом без единого поражения. В лиге у него 12 победных сражений. Подробнее можно прочитать тут.
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