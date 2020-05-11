Бой закончился в 5 раунде. Гэтжи отправил в нокаут Фергюсона и рефери сражения Херб Дин сообщил о завершении боя. Фергюсон потерпел поражение впервые за 8 лет.
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
- Автор Мадина
- 11 мая, 2020. Понедельник 01:00
Спортсмен смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи победил американца Тони Фергюсона в главном сражении турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Об этом пишет корреспондент «Ленты.ру».
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