ЗАМАНА - Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

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11 мая, 2020. Понедельник 01:00
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет

Спортсмен смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи победил американца Тони Фергюсона в главном сражении турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Об этом пишет корреспондент «Ленты.ру».

Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Спорт

Бой закончился в 5 раунде. Гэтжи отправил в нокаут Фергюсона и рефери сражения Херб Дин сообщил о завершении боя. Фергюсон потерпел поражение впервые за 8 лет.

 

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