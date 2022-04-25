Тема: "О практике применения отдельных положений законодательства, регламентирующего выплату военнослужащим денежной компенсации за наём (поднаём) жилого помещения".

При реализации военнослужащими права на жильё порой возникает много спорных вопросов, в том числе и связанных с выплатой денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений. Условия и порядок такой выплаты регламентированы Федеральным законом «О статусе военнослужащих», изданными в его развитие Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 909 «О порядке выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений военнослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей», а также приказом Минобороны России от 27.05.2016 № 303 «Об организации в Вооружённых Cилах Российской Федерации выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений», которым утверждена соответствующая Инструкция по организации её выплаты. В частности, при невозможности обеспечения служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями маневренного фонда или общежитиями военнослужащим ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений в установленных порядке и размере (п. 3 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих). Выплата указанной компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащий утратил основания для её получения (п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 909, п. 8 названной Инструкции). К таким основаниям законодатель относит в том числе предоставление военнослужащим субсидии для приобретения или строительства жилого помещения. На практике это означает, что, реализовав по месту прохождения военной службы гарантированное государством право на жилище путём получения жилищной субсидии, военнослужащий теряет право на указанную компенсационную выплату. Данное право у него может появиться при переводе на новое место военной службы в другую местность (п. 4 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Получение жилищной субсидии и выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений, по сути, являются реализацией по двум основаниям одной и той же социальной гарантии в форме жилищного обеспечения военнослужащих. Вместе с тем в соответствии с требованиями п. 9 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие по их выбору имеют право на предоставление только одной из указанных льгот. В противном случае это привело бы к сверхнормативному обеспечению жильём.