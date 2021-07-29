Коррупционная составляющая в Вооруженных Силах РФ

На протяжении всей истории России, армия являлась одним из наиболее закрытых государственных институтов. С одной стороны, это обосновано теми задачами, которые стоят перед военной организацией, с другой, это создает благоприятные условия для произвола и коррупции.

На данный момент, коррупция в Вооруженных Силах – это проблема, на которую стоит обратить пристальное внимание. Информация о коррупционных проявлениях в военно-служебной сфере появляется как в СМИ, данных социологических опросов так и в статистике органов военной юстиции.

К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в армии, от­носятся взяточничество, хищение имущества (мошенничество, присвоение и растрата), злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое использо­вание бюджетных средств, покровительство при получении должности или переводе к желаемому месту службы и т. д.

Так, например, одним из наиболее распространенных преступлений в Вооруженных Силах является мошенничество. Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Уголовные дела о мошенничестве с участием военнослужащих рассматривают военные суды, учитывая, кроме общегосударственных законов, Дисциплинарный Устав ВС РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Мошенничество, совершенное военнослужащим с использованием служебного положения, является преступлением с отягчающими обстоятельствами. Если военнослужащий склоняет к совершению мошеннических действий лицо равное ему по званию и должности, то он рассматривается как соучастник преступления.

В УК РФ наказание за мошенничество предусмотрено начиная от штрафных санкций, заканчивая лишением свободы. Кроме уголовного наказания военный суд вправе лишить виновного воинского звания, должности, положенных ему льгот и выплат.

Наиболее распространенными видами мошенничества являются коррупционные схемы, направленные на хищение войскового имущества. Как правило, командиры втягивают в свою преступную деятельность подчиненных под разными предлогами, вплоть до незаконного увольнения с военной службы.

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, является наиболее распространенным в армии. Круговая порука в ВС РФ приводит к служебному мошенничеству, припискам, присвоению государственного имущества. Вскрываются мошеннические схемы чаще всего случайно, при помощи аудиторских проверок, внеплановых ревизий.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что пресечение коррупции в сфере военно-служебных отношений является сегодня одной из самых приоритетных задач, которая стоит не только перед профильными министерствами и ведомствами, но и перед органами военной юстиции.