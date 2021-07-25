325 лет Военно-Морскому Флоту России!!!

325 лет Военно-Морскому Флоту России!!!

30 октября 1696 г. боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам быть ...», что стало первым законом о флоте и официальной датой его основания.

С тех пор более 300 лет Военно-Морской Флот является гордостью нашей страны, символом ее могущества. Во все времена военные моряки надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи.

В наши дни личный состав Военно-Морского Флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов.

Входящая в состав Южного военного округа Краснознаменная Каспийская флотилия в 2020 году отметила 298-ю годовщину со дня образования. Начало формирования корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено 15 ноября 1722 года указом Петра I.

В годы Великой Отечественной Войны соединения и части флотилии принимали активное участие в поддержке наших войск при защите Сталинграда. За годы войны 13 моряков-каспийцев удостоены звания Героя Советского Союза. В августе 1945 года после окончания войны, Каспийская флотилия стала первым морским объединением ВМФ СССР, получившим орден Красного Знамени.

В 2015 году Каспийская флотилия приняла участие в военной операции Российской Федерации в Сирии. Корабли флотилии внесли значительный вклад в борьбу с международным терроризмом, осуществив успешный ракетный удар по объектам террористов.

Летом прошлого года был завершён процесс перевода из Астраханской области в пункты основного базирования на территории Республики Дагестан командования и штаба флотилии, её корабельных сил и береговых частей.

Сегодня в Каспийскую Флотилию поступают корабли, оснащённые новейшим вооружением. Поддерживается высокий уровень боеготовности, соответствующий современным вызовам и угрозам.

Военные прокуроры Южного военного округа в тесном взаимодействии с командованием флотилии проводят большую работу по поддержанию законности и правопорядка, укреплению воинской дисциплины и профилактике правонарушений в коллективах объединения, защите законных прав и интересов военнослужащих и членов их семей.

В этот праздничный день искренне желаем ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Военно-Морского флота и Каспийской флотилии крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и дальнейших успехов во благо нашего Отечества!