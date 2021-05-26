Ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ

Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то есть почти 250 человек в день. В связи с этим постоянно растет количество лечебных центров для желающих излечиться наркозависимых. Сейчас медицинские учреждения страны могут принять на лечение в стационар не более 50 тыс. наркозависимых в год.

Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи приобщения к наркотикам 6-7-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не велика, поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.

Ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством.

Так, статьей 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Указанные деяния являются административным правонарушением и влекут за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Вместе с тем, те же деяния, совершенные в значительном размере, в соответствии с ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, являются преступлением и наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За совершение тех же деяний в крупном размере и особо крупном размере в качестве основного вида наказания предусмотрено лишение свободы (по ч. 2 ст. 228 УК РФ – от 3 до 10 лет, по ч. 3 ст. 228 УК РФ – от 10 до 15 лет).