Ответственность за мелкое взяточничество

Современное отечественное уголовное законодательство квалифицирует любое оговорённое деяние либо отказ от совершения действия за вознаграждение как взяточничество. Вознаграждением как объектом взяточничества могут выступать: денежные средства, материальные блага, ценности, услуги.

Провокация взятки и как её избежать

Мелкое взяточничество несмотря на незначительную сумму существенно портит авторитет и причиняет урон чести и достоинству должностного лица. Нередки случаи, когда добросовестные государственные служащие становятся частью махинаций и жертвой группы провокаторов. Уголовный кодекс в статье 304 предусматривает ответственность недобросовестных лиц за провокацию взятки. Передача взятки без согласия государственного служащего либо в низменных целях создать ложную ситуацию совершения преступления по статье 291.2 УК РФ подпадает под определение провокации взятки. Чтобы избежать ответственности за получение взятки, чиновник не должен давать согласия условиям провокатора и получать деньги либо иные материальные ценности взамен за отклонение от служебных обязанностей.

Согласно ст. 292.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», предусматривающей уголовную ответственность за получение и дачу взятки лично или через посредников, в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Санкцией первой части, указанной статьи, лицам, ранее не судимым по ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ получение, дача взятки или посредничество, предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Второй частью, указанной статьи, предусмотрено наказание лицам, совершившим данное преступление, в случае, если они ранее привлекались к уголовной ответственности в данной сфере, которое ввиду повторности совершения преступления, более строгое и здесь наказание в виде штрафа увеличено до 1 миллиона рублей, а в виде лишения свободы до 3 лет.

Состав объективной стороны данного преступления – формальный.

Получение должностным лицом незаконного вознаграждения считается оконченным, с момента принятия взяткополучателем хотя бы части передаваемых ценностей (если они передавались по частям), независимо от того, выполнило ли должностное лицо обусловленные взяткой действия или нет, собиралось оно выполнять эти действия или нет. Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки, содеянное квалифицируется как покушение на получение, либо дачу взятки.