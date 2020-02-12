ЗАМАНА - Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска

Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска

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12 февраля, 2020. Среда 15:09
Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска

Максим Клетин стал участником 2-х уголовных дел - угроза убийством и фальсификация документов. Об этом передает newstracker.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска
Происшествия

Как сообщает издание, Максима Клетина арестовали и вывели из кабинета в наручниках, а его кабинет обыскали. В администрации Георгиевска эти сведения опровергли. Следствие также не дало пока официальных подтверждений.

Стоит напомнить, что заявление на Максима Клетина подала женщина из Георгиевска Светлана Никифорова. Она обвинила Клетина в том, что он угрожал ее дочке смертью в личной переписке. Клетин подал встречное обвинение о том, что его оклеветали. Как заявил Клетин - из мести за то, что он не женился на дочери Никифоровй, а расстался с ней.

Ранее мы писали, что Следственный комитет продолжает проверку в отношении мэра Георгиевска.

 

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