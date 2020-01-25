ЗАМАНА - В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

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25 января, 2020. Суббота 01:00
В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Шанхае удалось вылечить первого гражданина Китая, заразившегося коронавирусом 2019-nCoV. Об этом передает агентство Sina.

В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Происшествия

56-летнюю Чэнь поместили в городском госпитале. Подчеркивают, что самочувствие женщины становилось лучше постепенно: 6 дней температура у нее не превышала пределы нормы, а новые тесты на смертельный вирус показали отрицательный результат. Медики уже выписали Чэнь и она отправилась домой.

Сообщают, что Чэнь много времени проживала в Ухане — городе, который считается родиной коронавируса 2019-nCoV. В сумерки 10 января у нее появился жар, и она поехала в городской госпиталь. Через 2 дня Чэнь направили в Шанхай, где и шло лечение. Для города это случилось первым заболеванием.

 

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