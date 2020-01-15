Известно, что в каютах сухогруза задымились каюты. По уточнённым сведениям, очаг пожара находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров.
На месте происшествия работают пожарные.
В порту Махачкалы произошло возгорание судна под иранским флагом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Известно, что в каютах сухогруза задымились каюты. По уточнённым сведениям, очаг пожара находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров.
На месте происшествия работают пожарные.
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