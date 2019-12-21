ЗАМАНА - Автоворы обчистили автомобиль на северо-западе Ставрополя

Автоворы обчистили автомобиль на северо-западе Ставрополя

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21 декабря, 2019. Суббота 01:00
Автоворы обчистили автомобиль на северо-западе Ставрополя
Происшествие случилось 18 декабря. Машина Nissan стояла на парковке у жилого дома на улице Кулакова. Воров не смущали ни окна дома, ни многолюдная трасса рядом. 
Автоворы обчистили автомобиль на северо-западе Ставрополя
Происшествия
Полиция уже была на месте происшествия, собрала улики, поговорила со свидетелями.
 

 

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