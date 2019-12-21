Автоворы обчистили автомобиль на северо-западе Ставрополя
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2019. Суббота 01:00
Происшествие случилось 18 декабря. Машина Nissan стояла на парковке у жилого дома на улице Кулакова. Воров не смущали ни окна дома, ни многолюдная трасса рядом.
Полиция уже была на месте происшествия, собрала улики, поговорила со свидетелями.
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