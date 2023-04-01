«30 марта в Дербентском районе 17-летняя девушка, находясь за рулем LADA Vesta, осуществила наезд на трех местных жительниц, которые двигались по краю проезжей части дороги. В результате инцидента две женщины от полученных травм погибли на месте ДТП, ещё одна в тяжелом состоянии была госпитализирована», — заявляет ведомство. Все обстоятельства трагедии будут выясняться.
Трех женщин сбила на машине 17-летняя дагестанка, есть погибшие
- Автор Дарья
- 01 апреля, 2023. Суббота 01:34
Авария случилась в Дербентском районе, есть жертвы, информирует пресс-служба МВД региона.
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