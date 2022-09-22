Двое чиновников УФСИН по Дагестану получили наказание за превышение полномочий и мошенничество

Советским районным судом Махачкалы признаны виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве экс-руководитель лечебно-исправительного учреждения №4 управления ФСИН по Дагестану Алигаджи Магомедова и экс-руководитель финансово-экономического отдела Закир Кущиев. Магомедов получил 3 года колонии строгого режима, Кущиев – 2,5 общего, информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Согласно сведениям по делу, Алигаджи Магомедов выдал заведомо фейковые характеристики на пятерых осужденных, которые имели неоднократные дисциплинарные взыскания при отбывании срока. Данные характеристики в будущем могли помочь осужденным нелегально получить условно-досрочное освобождение.

Магомедов и Кущиев забрали себе также часть премий, предназначенных для коллектива управления.

Суд удовлетворил гражданский иск в интересах лечебно-исправительного учреждения №4: с обвиняемых взыскана сумма в размере причиненного ущерба.

При назначении наказания суд учитывал смягчающие факторы. Так, Магомедов растит ребенка-инвалида, Кущиев растит троих малолетних детей.