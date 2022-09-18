ЗАМАНА - В Дербентском районе задержан местный житель, у которого нашли героин

В Дербентском районе задержан местный житель, у которого нашли героин

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18 сентября, 2022. Воскресенье 03:56
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В Дербентском районе задержан местный житель, у которого нашли героин

32-летний мужчина из Дербентского района задержан по подозрению в обороте наркотиков, информирует пресс-служба МВД по региону. 

В Дербентском районе задержан местный житель, у которого нашли героин
Происшествия

Эксперты Уголовного розыска выявили у подозреваемого свёрток с героином.

На допросе тот признался, что вступил в преступный сговор через соцсети с неустановленным лицом, который представлял интересы интернет-магазина по продаже веществ в Москве. Задержанный перевел 10 000 рублей на электронный счет и улетел за товаром в Московскую область. Прибыв на место, преступник успел опробовать героин в одном из отелей.  Открыто уголовное дело по статье 228 (нелегальная покупка, хранение, продажа наркотических средств).


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