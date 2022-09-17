Следователь в Дагестане подозревается в мошенничестве в крупном размере

В отношении экс-старшего следователя следственного отдела ОМВД по Каспийску открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в крупном размере, информирует пресс-служба СК по республике.

Как показывает следствие, весной 2021 года следователь завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Его дело было направлено в суд.

Далее следователь, заведомо зная, что не может повлиять на принимаемое судьей решение, потребовал от обвиняемого 550 000 рублей под предлогом передачи их судье за вынесение приговора, не предусматривающего действительного лишения свободы.

Так, с мая по декабрь минувшего года следователь получил от мужчины 300 000 рублей и распорядился ими по личному усмотрению.