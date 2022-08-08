На первом километре автомобильной дороги «Хасавюрт-Гребенская» в Хасавюртовском районе мужчина, управляя «LADA Granta», совершил наезд на корову, пребывающую на проезжей части дороги.
В результате ДТП водитель от полученных тяжких травм погиб по дороге в госпиталь.
Житель Хасавюрта погиб в результате аварии
- Автор Дарья
- 08 августа, 2022. Понедельник 02:03
55-летний житель Хасавюрта погиб в аварии, информирует пресс-служба МВД по региону.
На первом километре автомобильной дороги «Хасавюрт-Гребенская» в Хасавюртовском районе мужчина, управляя «LADA Granta», совершил наезд на корову, пребывающую на проезжей части дороги.
В результате ДТП водитель от полученных тяжких травм погиб по дороге в госпиталь.
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