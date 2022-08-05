МВД России поддержало ходатайство о поощрении дагестанцев, спасших 6 человек в Москве

Автор Дарья |||

Руководство МВД РФ отчиталось по депутатскому запросу и поддержало прошение депутата Госдумы ФС России от партии «Единая Россия» Султана Хамзаева о необходимости поощрить двух дагестанцев, спасших 6 человек в смертельной аварии в Москве. Об этом информирует пресс-служба партии.