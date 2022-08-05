ЗАМАНА - МВД России поддержало ходатайство о поощрении дагестанцев, спасших 6 человек в Москве

МВД России поддержало ходатайство о поощрении дагестанцев, спасших 6 человек в Москве

Автор
05 августа, 2022. Пятница 13:17
|||
МВД России поддержало ходатайство о поощрении дагестанцев, спасших 6 человек в Москве

Руководство МВД РФ отчиталось по депутатскому запросу и поддержало прошение депутата Госдумы ФС России от партии «Единая Россия» Султана Хамзаева о необходимости поощрить двух дагестанцев, спасших 6 человек в смертельной аварии в Москве. Об этом информирует пресс-служба партии.

МВД России поддержало ходатайство о поощрении дагестанцев, спасших 6 человек в Москве
Происшествия

В июле в своём обращении на имя руководителя Минвнутренних дел России Султан Хамзаев выделил двух отважных уроженцев Дагестана Магомедшапи Гаджиева и Арсланбека Алиева, хотя первоначально представители СМИ указывали лишь одного героя.

Ведомство поддержало доводы депутата. Постановлением руководства МВД им объявлена благодарность врио министра внутренних дел России, генерал-полковника полиции Александра Горового.

Благодарности мужчинам вручил руководитель министерства внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top