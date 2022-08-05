В июле в своём обращении на имя руководителя Минвнутренних дел России Султан Хамзаев выделил двух отважных уроженцев Дагестана Магомедшапи Гаджиева и Арсланбека Алиева, хотя первоначально представители СМИ указывали лишь одного героя.
Ведомство поддержало доводы депутата. Постановлением руководства МВД им объявлена благодарность врио министра внутренних дел России, генерал-полковника полиции Александра Горового.
Благодарности мужчинам вручил руководитель министерства внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов.