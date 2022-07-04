Водитель автобуса из Махачкалы, по вине которого скончались 7 человек, получил 4 года

В Калмыкии вынесли приговор по уголовному делу в отношении водителя автобуса, по вине которого ушли из жизни 7 пассажиров, информирует пресс-служба СК страны.

«52-летний махачкалинец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим машиной, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – заявляет источник.

Стоит напомнить, в ночь с 23 по 24 октября прошлого года подсудимый, являясь водителем рейсового автобуса марки «Неоплан-116», ехавшего по маршруту «Махачкала - Санкт-Петербург», на участке федеральной автодороги, находящейся на территории Яшкульского района Калмыкии, уснул за рулем и допустил касательное столкновение с двигавшимися по встречной полосе с автомобилями марки «КамАз» и автобусом марки «Hyundai».

В результате аварии скончались 7 человек, включая одного малолетнего ребенка, а 9 получили травмы разной степени тяжести.