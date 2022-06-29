Житель Дагестана стал участником дела за попытку дачи взятки и оскорбление участкового

Следственные органы открыли уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина из Курахского района, которого подозревают в покушении на дачу взятки и оскорбление работника органов внутренних дел, информирует пресс-служба СК РД.

Как заявляет следствие, 26 июня текущего года участковым уполномоченным полиции по Курахскому району для составления протокола об административном правонарушении за курение в неположенном месте был приглашен 45-летний мужчина. Дабы уйти от административной ответственности за правонарушение, гражданин предложил полицейскому 500 рублей.

Сотрудник полиции объяснил нарушителю о наступлении уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но на законные действия участкового мужчина отреагировал агрессивно и, в присутствии свидетелей, оскорбил его, выразившись нецензурно в адрес госслужащего. Расследование будет идти дальше.