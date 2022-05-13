Выяснилось, еще в 2017 году руководитель села при использовании фейковых документов перевел муниципальный участок земли площадью 1200 квадратных метров в собственность своей супруги. Так, чиновник подписал фиктивный указ и поставил печать муниципалитета, введя в заблуждение сотрудников Росреестра. На данный момент следователи занимаются закреплением фактов.
В Дагестане руководитель села нелегально переписал на свою супругу муниципальную землю
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 08:12
Данный инцидент произошел в селе Гуниб Гунибского района.
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