ЗАМАНА - В Бабаюрте от отравления угарным газом скончались 2 человека

В Бабаюрте от отравления угарным газом скончались 2 человека

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14 января, 2022. Пятница 14:51
В Бабаюрте от отравления угарным газом скончались 2 человека

В селе Бабаюрт Бабаюртовского района скончались две девушки от отравления угарным газом. Еще два человека попали в больницу. В числе пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Бабаюрте от отравления угарным газом скончались 2 человека
Происшествия

Как сообщает следствие, в частном доме в селе Бабаюрт самостоятельно разместили газовый обогреватель, но не подключили к нему дымоход для отвода угарного газа.

В результате в доме начал скапливаться угарный газ, который вызвал смерть у двух девушек. Еще двое госпитализированных — 24-летний мужчина и ребенок 2020 года рождения.

Прокуратура региона начала проверку по факту трагедии, в ходе которой собирается дать оценку соблюдению требований законодательства при использовании газового оборудования.

 

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