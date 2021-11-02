ЗАМАНА - Финансовые нарушения на 62 млн рублей выявлены в Дагтехкадастре Дагестана

Финансовые нарушения на 62 млн рублей выявлены в Дагтехкадастре Дагестана

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02 ноября, 2021. Вторник 15:47
Финансовые нарушения на 62 млн рублей выявлены в Дагтехкадастре Дагестана

Служба Государственного финансового контроля Дагестана обнаружила многомиллионные нарушения в Дагтехкадастре. Сумма нарушений больше 60 миллиона рублей.

Финансовые нарушения на 62 млн рублей выявлены в Дагтехкадастре Дагестана
Происшествия

По сведениям контрольного органа, нарушения состоят в незаконном получении субсидий на сумму 35 миллионов рублей.

Кроме того, нарушения замечены в неверно начисленных стимулирующих выплатах и штатном расписании.

 

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