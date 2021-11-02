По сведениям контрольного органа, нарушения состоят в незаконном получении субсидий на сумму 35 миллионов рублей.
Кроме того, нарушения замечены в неверно начисленных стимулирующих выплатах и штатном расписании.
Служба Государственного финансового контроля Дагестана обнаружила многомиллионные нарушения в Дагтехкадастре. Сумма нарушений больше 60 миллиона рублей.
По сведениям контрольного органа, нарушения состоят в незаконном получении субсидий на сумму 35 миллионов рублей.
Кроме того, нарушения замечены в неверно начисленных стимулирующих выплатах и штатном расписании.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..